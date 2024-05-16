Новые бесплатные курсы предлагают казахстанцам
Теперь казахстанцы могут обучиться Data Science, Python, интернет-безопасности, product и HR-менеджменту.
"Данные курсы представлены на государственном и русском языках, их продолжительность составляет 72 часа. Планируется, что по окончании курсов слушатели приобретут определенные цифровые навыки или дополнительные компетенции в конкретной профессиональной сфере", – рассказали 16 мая в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
Курс "Data Scientist" предназначен для тех, кто стремится освоить область науки о данных. Цель курса – обеспечить всестороннее понимание ключевых аспектов Data Science, включая сбор, обработку, анализ данных, а также основы машинного обучения.
Курс "Python для начинающих" разработан специально для новичков и представляет собой введение в программирование на языке Python. Курс охватывает широкий спектр тем, начиная с основ синтаксиса Python и заканчивая работой с базами данных и введением в объектно-ориентированное программирование.
Курс "Специалист по интернет-безопасности" охватывает все ключевые аспекты интернет-безопасности, начиная с основных концепций и заканчивая наступательными и оборонительными стратегиями в цифровом пространстве. Цель курса – подготовить специалистов для эффективного предотвращения, обнаружения и реагирования на киберугрозы в различных сферах.
Курс "Продакт-менеджер" предназначен для тех, кто стремится развить карьеру в области управления продуктами. Данный курс включает необходимые знания и навыки для успешного старта в этой динамичной и востребованной сфере.
Курс "HR-менеджер" разработан специально для тех, кто только начинает свой профессиональный путь в области HR и хочет освоить основы управления персоналом. Курс предоставляет необходимые знания и навыки.
Skills Enbek предлагает широкий спектр бесплатных и платных курсов в различных областях, позволяющих казахстанцам приобретать новые навыки или совершенствовать существующие.
"Всего на платформе зарегистрировались более 408 тыс. казахстанцев, из которых свыше 51 тыс. – в 2024 году. Количество курсов на Skills Enbek достигло 488, из них 254 – бесплатные", – отметили в Минтруда.
Для пользователей предусмотрена выдача сертификата об освоении навыка, который автоматически будет отражен в резюме на Электронной бирже труда Enbek.kz.
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