Дожди с грозами, град и туман: прогноз на 17 мая от синоптиков "Казгидромета"
Фото: unsplash
Казахстанские синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о погоде, которая ожидается по республике в предстоящую пятницу, 17 мая 2024 года.
По данным РГП "Казгидромет", в большинстве областей страны ожидается непогода.
"Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана – пройдут дожди с грозами, на юго-востоке, юго-западе – сильные дожди, град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере, востоке, в центре страны – туман", – говорится в сообщении.
Также синоптики отметили, что ночью на северо-востоке Акмолинской, Северо-Казахстанской, на севере Павлодарской, Абайской, на востоке Восточно-Казахстанской областей ожидаются заморозки -1°С.
Вместе с тем, согласно прогнозу, сохраняется:
- высокая пожарная опасность – на юге Карагандинской, в центре Улытауской, на юге Абайской, Костанайской, на северо-западе Атырауской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на востоке Жетысуской областей;
- чрезвычайная пожарная опасность – в пустынных районах Туркестанской и в Урджарском районе Абайской областей.
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