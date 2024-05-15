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Жара до +25°С, сильные дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

Жара до +25°С, сильные дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 12:40 Фото: unsplash
Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток – с 16 по 18 мая 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", по республике ожидаются жара до +25°С, сильные дожди и град.

"В ближайшие дни ожидается неустойчивый характер погоды на большей части страны – южный циклон принесет с собой обильные дожди с грозами, сильные дожди и выпадение града ожидаются 16-18 мая на юге, юго-востоке, 16 мая – на востоке, 17-18 мая – на юго-западе, 18 мая – на северо-западе страны. Лишь в северных, северо-восточных регионах 16-17 мая ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха до +18+25°С, при этом в отдельных районах ночью сохранятся отрицательные температуры", – говорится в прогнозе.

Согласно прогнозу, несмотря на то, что на большей части страны ожидается неустойчивая погода, теплый юго-западный поток будет согревать воздух, и температурный фон постепенно вернется в рамки майского климата.

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Ранее жителей и гостей Алматы предупредили о непогоде. Причина – в городе ожидаются проливные дожди.

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