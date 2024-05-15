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Дожди накроют Астану, Алматы и Шымкент

Дожди накроют Астану, Алматы и Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 15:45 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о погоде, которая ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 16 по 18 мая 2024 года.

Согласно прогнозу, в столице и двух крупных мегаполисах страны ожидаются дожди, гроза, град и шквал.

В Астане:

  • 16 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, на поверхности почвы заморозки -2°С, днем +16+18°С;
  • 17 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +20+22°С;
  • 18 мая – переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер восточный, ночью 5-10, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7+9, днем +22+24°С.

В Алматы:

  • 16 мая – переменная облачность, вечером – дождь, временами – сильный, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8, при грозе порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +25+27°С;
  • 17 мая – переменная облачность, ночью – дождь, временами – сильный, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +21+23°С;
  • 18 мая – переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +23+25°С.

В Шымкенте:

  • 16 мая – переменная облачность, утром и днем – кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +24+26°С;
  • 17 мая – переменная облачность, днем временами дождь, гроза. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +27+29°С;
  • 18 мая – переменная облачность, временами дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный 8-13, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +22+24°С.

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О погоде на 16-18 мая 2024 года, в целом, по Казахстану, можете узнать здесь.

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