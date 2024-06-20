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Сильная жара, дожди с грозами и град – прогноз погоды в Казахстане на 21 июня

Сильная жара, дожди с грозами и град – прогноз погоды в Казахстане на 21 июня, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 17:58 Фото: unsplash
Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в предстоящую пятницу, 21 июня 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", лишь на востоке и северо-западе республики погода будет без осадков.

"На большей части территории Казахстана по-прежнему сохраняется неустойчивая погода, с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, днем на севере, в горных районах юго-востока страны ожидается сильный дождь, на севере с выпадением града, также по республике ожидается усиление ветра", – рассказали синоптики.

Также в прогнозе погоды предоставлена информация о сильной жаре и высокой пожарной опасности.

Сильная жара:

  • сохраняется – днем в Атырауской, Кызылординской, на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, на западе, в центре Улытауской областей;
  • ожидается – в Абайской и Жетысуской областях.

Высокая пожарная опасность:

  • сохраняется – в Актюбинской, Алматинской, на севере, востоке Улытауской, на севере Абайской, на западе, в центре Карагандинской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на западе Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на северо-востоке Кызылординской, на западе, северо-востоке Мангистауской, на севере Жетысуской областей;
  • ожидается – на востоке Павлодарской области.

"В Атырауской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Улытауской, на юго-западе, юге Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на юге Костанайской, Карагандинской, в Абайской, на востоке Жетысуской, на севере, юго-востоке, в центре Мангистауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность", – добавили в РГП "Казгидромет".

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Ранее специалисты РГП "Казгидромет" назвали пять регионов Казахстана, в которых в ближайшие 10 дней ожидается засуха.

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