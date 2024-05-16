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Сельчанам из Атырауской области удалось остановить повышение уровня паводковой воды

Сельчанам из Атырауской области удалось остановить повышение уровня паводковой воды, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 10:04 Фото: Telegram/oper_shtab_atyrau
В Атырауской области в селе Сарайшык уровень воды на канале Курсай понижается за счет его регулирования, сообщает Zakon.kz.

О том, что сельчанам удалось остановить повышение уровня паводковой воды, 16 мая 2024 года рассказали в оперативном штабе по чрезвычайным ситуациям региона.

По словам акима Сарайшыкского сельского округа Жаннат Кенжегалиевой, держать уровень воды под контролем помогает распашка канала Курсай.

"Благодаря распашке канала основная вода разливается в пойму рек. Однако были случаи утечки воды в опасных зонах. Поэтому мы постоянно проводим дополнительные укрепительные работы в дамбах. Круглосуточное дежурство, организованное с 7 мая, помогает оперативно устранять чрезвычайные ситуации", – рассказала аким Сарайшыкского сельского округа Жаннат Кенжегалиева.

Общая длина канала Курсай в селе Сарайшык составляет 53 км. Вдоль канала расположено 11 ферм. Канал начинается от Жайыка в селе Сарайшык и заканчивается в зимовке Туеши, недалеко от села Бейбарыс.

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Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Жайык превысил критические отметки в Атырау и селе Махамбет. Подробнее об этом здесь.

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