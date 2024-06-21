Летать в Китай станет проще: Казахстан получил особые условия

Количество рейсов между Казахстаном и Китаем будет увеличено до 124 рейсов в неделю. Об этом сегодня, 21 июня 2024 года, заявили в Министерстве транспорта РК, сообщает Zakon.kz.

Такое решение было принято в городе Сиань в рамках первой Конференции рабочей группы по сотрудничеству в области гражданской авиации Китай – Центральная Азия (С5+1), где проведены переговоры между авиационными властями РК и КНР. Казахстанскую делегацию возглавила председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева, китайскую делегацию – заместитель генерального директора департамента международных отношений Администрации гражданской авиации Китая Бай Венли.

"В ходе переговоров достигнута договоренность по расширению количества разрешенных частот назначенными перевозчиками двух стран до 124 рейсов в неделю и возможности выполнения грузовых рейсов без каких либо ограничений по пунктам и частотам", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отметили в Минтранспорта РК, увеличено количество назначенных перевозчиков и добавлены новые пункты на территории Китая.

"В свою очередь казахстанские авиакомпании получили право выполнять неограниченное количество рейсов в пункты на острове Хайнань (города Санья, Хайкоу и Цюнхай), в том числе с использованием пятой, шестой и седьмой "свободой воздуха", – подчеркнули в ведомстве.

По итогам переговоров между двумя странами впервые установлен режим "открытое небо", в рамках которого назначенные перевозчики двух стран получили право выполнять до 42 рейсов в неделю с использованием пятой степени "свободы воздуха".

"Республика Казахстан стала одной из немногочисленных стран мира (США и ряд европейских стран), перевозчики которых получили право выполнять рейсы в Китай с использованием пятой степени "свободы воздуха". Пресс-служба Министерства транспорта РК

Также в ведомстве отметили, что Китай является стратегическим партнером Казахстана по многим направлениям, в связи с чем расширение правовой базы для выполнения рейсов между странами является важным шагом для дальнейшего развития сотрудничества.

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