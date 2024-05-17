Непогоду прогнозируют синоптики почти по всему Казахстану 18 мая

Фото: unsplash

Корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков, какой будет погода в Казахстане в предстоящую субботу, 18 мая 2024 года.

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