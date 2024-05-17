Непогоду прогнозируют синоптики почти по всему Казахстану 18 мая
Фото: unsplash
Корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков, какой будет погода в Казахстане в предстоящую субботу, 18 мая 2024 года.
Согласно прогнозу, почти по всей стране ожидается непогода.
"Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана – пройдут дожди с грозами, на западе, северо-западе, в центре, юге, юго-востоке – сильные дожди, град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на северо-западе, севере, востоке, в центре страны – туман".РГП "Казгидромет"
Также сообщается, что высокая пожарная опасность:
- сохраняется – на юге Карагандинской, на северо-западе, юге, в центре Улытауской, на юге Абайской, Костанайской, на северо-западе Атырауской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской областей,
- ожидается – на севере Жетысуской области.
"В пустынных районах Туркестанской, в Уржарском районе Абайской областей сохраняется, на востоке Жетысуской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность", – добавили синоптики.
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О том, какой будет погода по Казахстану 18, 19 и 20 мая 2024 года, можете узнать по ссылке.
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