Синоптики прогнозируют сильные дожди и усиление ветра на большей части территории Казахстана

Корреспондент Zakon.kz узнал, какой будет погода в Казахстане в предстоящую субботу, 22 июня 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", лишь на востоке и в центре страны погода будет без осадков.

"На большей части территории Казахстана по-прежнему сохраняется неустойчивая погода, с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, днем на западе, в горных районах юго-востока страны днем ожидается сильный дождь, на западе, севере с выпадением града, также по республике ожидается усиление ветра", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, сильная жара сохраняется днем в Абайской, Жетысуской, Кызылординской, на юге, востоке Актюбинской, на западе, в пустынных районах Туркестанской, на западе, в центре Улытауской областей.

Также синоптики отметили, что высокая пожарная опасность:

сохраняется – в Актюбинской, Алматинской, на севере, востоке Улытауской, на севере Абайской, на западе, в центре Карагандинской, на севере, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юге Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на северо-востоке Кызылординской, на западе, северо-востоке Мангистауской, на севере, востоке Жетысуской областей;

– в Актюбинской, Алматинской, на севере, востоке Улытауской, на севере Абайской, на западе, в центре Карагандинской, на севере, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юге Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на северо-востоке Кызылординской, на западе, северо-востоке Мангистауской, на севере, востоке Жетысуской областей; ожидается – на востоке, в центре Павлодарской области.

"В Атырауской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Улытауской, на юго-западе, юге Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на юге Костанайской, Карагандинской и в Абайской, на востоке Жетысуской, на севере, юго-востоке, в центре Мангистауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность", – добавили в РГП "Казгидромет".

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