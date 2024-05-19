Движение автотранспорта ограничили в Атырауской области

19 мая в Атырауской области введено ограничение движения на нескольких участках автодороги, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы АО "НК "КазАвтоЖол", в связи с угрозой подтопления автодороги введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

"Атырау – Уральск" км 71-179, участок поселок Махамбет – поселок Индер для грузового автотранспорта;

"Атырау – Уральск" км 179-189, участок поселок Индер – граница Западно-Казахстанской области.

Фото: пресс-служба АО "КазАвтоЖол"

В Западно-Казахстанской области в связи с паводковой ситуацией в Атырауской области введено ограничение движения для грузового автотранспорта на автодороге: "Атырау-Уральск" км 189-492, участок город Уральск – граница Атырауской области.

18 мая стало известно, что в связи с большим скоплением воды на 71 км автодороги республиканского значения Атырау – Уральск (между селами Махамбет-Актогай) размыло участок трассы. В данное время ведутся работы по вскрытию дамбы спецтехникой для пропуска воды.