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На трассе в Атырауской области ввели ограничение движения из-за разрушения моста

ограничение движения на трассе, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 20:00 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Атырауской области введено изменение движения автотранспорта на участке автодороги Атырау – Индер из-за разрушения моста. Проезд будет осуществляться по новому маршруту, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы АО "НК "КазАвтоЖол", 24 мая 2024 года произошла частичная просадка опоры моста через канал Новый Сокол на 16-17 км участка автодороги областного значения Атырау – Индер.

"В связи с этим движение автотранспорта будет осуществляться по новому маршруту: Атырау – Хамит Ергалиев – Махамбет – Индер в соответствии с приложенной схемой движения". АО "НК "КазАвтоЖол"


КазАвтоЖол, ограничение движения в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 20:00

Фото: АО "НК "КазАвтоЖол"

Уточняется, что для обеспечения безопасности на данном участке ведется круглосуточное дежурство.

19 мая в Атырауской области было введено ограничение движения на нескольких участках автодороги.

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