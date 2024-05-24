На трассе в Атырауской области ввели ограничение движения из-за разрушения моста

В Атырауской области введено изменение движения автотранспорта на участке автодороги Атырау – Индер из-за разрушения моста. Проезд будет осуществляться по новому маршруту, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы АО "НК "КазАвтоЖол", 24 мая 2024 года произошла частичная просадка опоры моста через канал Новый Сокол на 16-17 км участка автодороги областного значения Атырау – Индер.

"В связи с этим движение автотранспорта будет осуществляться по новому маршруту: Атырау – Хамит Ергалиев – Махамбет – Индер в соответствии с приложенной схемой движения". АО "НК "КазАвтоЖол"





Фото: АО "НК "КазАвтоЖол"

Уточняется, что для обеспечения безопасности на данном участке ведется круглосуточное дежурство.

19 мая в Атырауской области было введено ограничение движения на нескольких участках автодороги.