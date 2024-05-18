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Уровень воды в реке Жайык превысил опасные отметки в двух селах и Атырау

Уровень воды в реке Жайык превысил опасные отметки в двух селах и в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 09:30 Фото: pixabay
Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области поделился актуальной информацией об уровне воды в реке Жайык (Урал), сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 18 мая 2024 года (по сравнению с 17 мая), уровень воды в реке Жайык превысил критические отметки в Атырау, селах Махамбет и Индербор.

  • с. Индербор – 3 см. Уровень воды составляет 1027 см (критический уровень – 845 см);
  • с. Махамбет + 8 см. Уровень воды – 1008 см, критический уровень – 850 см;
  • Атырау + 6 см, уровень воды – 566 см, критический уровень – 550 см;

В двух других селах вода в реке Жайык продолжает повышаться:

  • село Жанаталап + 3 см. Уровень воды – 410 см, предельный уровень – 500 см;
  • с. Еркінкала + 3 см. Уровень воды – 368 см, критический уровень – 450 см.

Ранее сообщалось, что для отвода поступающей воды был сделан обрыв автотрассы, соединяющей села Махамбет и Сарытогай, и теперь жителей этих сел перевозят на лодках.

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