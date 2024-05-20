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"Охоту на обочечников" объявили полицейские Алматинской области

&quot;Охоту на обочечников&quot; объявили полицейские Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 11:03 Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
"Обочечники" – головная боль практически каждого автомобилиста. Никакие запреты и штрафы их не останавливают. О том, как с ними решили бороться, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

В сообщении ведомства за 20 мая 2024 года сказано, что в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" полицейские совместно с автоблогерами региона проводят мероприятия по выявлению "обочечников" и "любителей обгонять по встречке".

Работа проводится в Талгарском, Илийском и Карасайском районах, где наблюдается затрудненное дорожное движение с насыщенным потоком автотранспортных средств.

Начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов уточнил, что автовладельцы часто жалуются на так называемых обочечников, которые объезжают пробки со стороны обочины или по полосе встречного движения.

"В рамках этой отработки наряды патрульной полиции совместно с автоблогерами региона проводят целенаправленные как профилактические, так и действенные меры по отношению к таким правонарушителям. Ведь подобные нарушения правил дорожного движения могут повлечь за собой серьезные последствия".Бауржан Аленов

Правоохранители также подчеркнули, что с начала 2024 года за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона стражами порядка составлено 518 протоколов.

Неделей ранее сообщалось, что на дорогах южной столицы проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок". Строевыми и оперативными подразделениями полиции по горячим следам раскрыто 67 правонарушений, а также 36 ранее совершенных преступлений.

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