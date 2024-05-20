В Костанайской области почти половина пострадавших от паводка обеспечены новым жильем

208 человек, чьи дома пострадали от паводков, обеспечены новым жильем, что составляет 43,7% от общего числа. Стоит отметить, что квартиры будут передаваться в собственность жителям.

В Костанайской области продолжается активное оказание помощи пострадавшим от паводка.

К примеру, на сегодняшний день 74 семьи Костанайского района, чьи дома не подлежат восстановлению, получили новое жилье.

"По поручению главы государства всем пострадавшим оказывается всесторонняя помощь. Государство принимает беспрецедентные меры поддержки: возмещается ущерб, выплачивается социальная помощь, восстанавливаются дома, а где невозможно восстановить, строятся новые", – подчеркнул глава региона Кумар Аксакалов.





Фото: пресс-служба акимата Костанайской области





Кроме того, за счет средств общественного фонда "Қазақстан Халқына" начато строительство 88 индивидуальных жилых домов в Костанайском, Амангельдинском и Джангельдинском районах области.

Также компания BAZIS-A начала строительство 50-квартирного жилого дома в городе Аркалыке. Квартиры будут предоставлены пострадавшим жителям городов Аркалык, Амангельдинского и Джангельдинского районов.

Кроме того, для пострадавших жителей планируется строительство 15 домов в микрорайоне Кунай областного центра, на сегодняшний день начаты строительные работы по восьми из них.





Фото: пресс-служба акимата Костанайской области





Помимо новых квартир пострадавшие семьи Костанайского района получили компенсации за утраченное имущество и социальную помощь.

Общая сумма выплат составила 191,3 млн тенге.

Во всех домах, которые подлежат восстановлению, уже полным ходом идут ремонтные работы. Планируется, что ремонтные работы будут завершены до 15 июня, а строительство новых домов – до конца лета.

Всего, по данным комиссии по оценке ущерба, в регионе 475 домов не подлежат восстановлению.





Фото: пресс-служба акимата Костанайской области



