Невероятное место в Астане попало на видео

В Казнете распространяются кадры с локации, которая ранее не была известна в Астане. Оказалось, что это новая водорегулирующая плотина, сообщает Zakon.kz.

Кадры опубликовал блогер Талгат Бекмагамбетов.

"Новый водопад Астаны", – написал он.

На видео видно, что новая локация стала местом для прогулок астанчан, несмотря на то, что оно не оборудовано.

20 мая пресс-секретарь акимата Астаны Акмарал Олжабаева прокомментировала ситуацию.

"На видео – водорегулирующая плотина. Ее основная цель – регулирование уровня водной акватории реки в центральной части города в летний и зимний периоды. Также плотина обеспечивает пропуск расчетного максимального расхода паводковых вод реки 703 куб. м/с. Технический проход закрыт ради безопасности жителей", – написала она на своей странице в Facebook.

По словам пресс-секретаря, планируется, что строительство объекта завершится в следующем году.

"Учитывая все вышесказанное, призываем людей не пренебрегать мерами безопасности и не переходить за защитное ограждение, так как это может быть опасно. Кроме того, после завершения строительства объекта будет рассмотрен вопрос обустройства плотины для пеших прогулок", – заключила она.

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