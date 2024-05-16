Это не аниме: невероятные кадры маковых полей Алматы удивили Казнет

Популярный казахстанский видеограф и фотограф Дастан Мухамедрахимов, который часто делится невероятными красотами нашего края, накануне, 15 мая 2024 года, показал маковые поля Алматы, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram он оставил лаконичную запись:

"Алматы, Казахстан. Это не аниме, а наш Алматы".

Фолловеров Мухамедрахимова удивили невероятные кадры с маковых полей Алматы:

"Это нереально".

"Это захватывает дыхание!"

"Невероятно! Просто волшебство".

"Хочу жить в Казахстане из ваших видео".

"Вау! Подробное местоположение, пожалуйста".

"Жду не дождусь посещения этой прекрасной страны!"

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Ранее Дастан Мухамедрахимов снял ночную Астану с высоты 1000 м, а также показал невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети столицы.