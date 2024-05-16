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Это не аниме: невероятные кадры маковых полей Алматы удивили Казнет

Это не аниме: невероятные кадры маковых полей Алматы удивили Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 11:25 Фото: Instagram/bydastann
Популярный казахстанский видеограф и фотограф Дастан Мухамедрахимов, который часто делится невероятными красотами нашего края, накануне, 15 мая 2024 года, показал маковые поля Алматы, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram он оставил лаконичную запись:

"Алматы, Казахстан. Это не аниме, а наш Алматы".

Фолловеров Мухамедрахимова удивили невероятные кадры с маковых полей Алматы:

  • "Это нереально".
  • "Это захватывает дыхание!"
  • "Невероятно! Просто волшебство".
  • "Хочу жить в Казахстане из ваших видео".
  • "Вау! Подробное местоположение, пожалуйста".
  • "Жду не дождусь посещения этой прекрасной страны!"

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Ранее Дастан Мухамедрахимов снял ночную Астану с высоты 1000 м, а также показал невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети столицы.

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