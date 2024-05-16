Это не аниме: невероятные кадры маковых полей Алматы удивили Казнет
Фото: Instagram/bydastann
Популярный казахстанский видеограф и фотограф Дастан Мухамедрахимов, который часто делится невероятными красотами нашего края, накануне, 15 мая 2024 года, показал маковые поля Алматы, сообщает Zakon.kz.
Под публикацией в Instagram он оставил лаконичную запись:
"Алматы, Казахстан. Это не аниме, а наш Алматы".
Фолловеров Мухамедрахимова удивили невероятные кадры с маковых полей Алматы:
- "Это нереально".
- "Это захватывает дыхание!"
- "Невероятно! Просто волшебство".
- "Хочу жить в Казахстане из ваших видео".
- "Вау! Подробное местоположение, пожалуйста".
- "Жду не дождусь посещения этой прекрасной страны!"
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Ранее Дастан Мухамедрахимов снял ночную Астану с высоты 1000 м, а также показал невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети столицы.
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