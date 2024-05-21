Жители Кульсары рассказали, устраивает ли их сумма компенсации ущерба от паводков

Более 600 жителей Кульсары получили результаты оценки ущерба подтопленного имущества, сообщает Zakon.kz.

В Оперативном штабе по ЧС Атырауской области рассказали, что в соответствии с поручением премьер-министра РК оценка пострадавшего имущества жителей Кульсары ведется в круглосуточном режиме. Полностью завершить работу планируется до конца недели.

"5 апреля мой двор затопило и дом обрушился, он был из саманного кирпича. Специальная комиссия признала его аварийным. Сегодня я получила результат оценки своего имущества, сумма меня вполне устраивает. Выражаю благодарность государству за помощь и поддержку, что нас не оставили нас одних в сложный момент". Гульфайруз Абирова

Другая жительница Кульсары уже приступила к ремонту своего жилища.

"Нам провели дезинфекцию, приходила оценочная комиссия, провели техническую экспертизу. 15 мая мне принесли результаты оценки, я ними ознакомилась и дала согласие на выплату денежной компенсации. 17 мая вечером мне уже выплатили средства. Этой суммой я вполне удовлетворена". Айгуль Ихсанова

В настоящее время на базе школы №20 в городе Кульсары, проводятся разъяснительные работы с жителями, чьи дома были признаны аварийными. Пострадавшим от паводков предоставляется информация по выплатам денежных компенсаций. Всего получили более 800 человек. По телефону были даны разъяснения 200 жителям Кульсары.

Провести оценку возмещения ущерба премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил в максимально сжатые сроки.