Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жители Кульсары рассказали, устраивает ли их сумма компенсации ущерба от паводков

Жители Кульсары рассказали, устраивает ли их сумма компенсации ущерба от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 09:11 Фото: primeminister.kz
Более 600 жителей Кульсары получили результаты оценки ущерба подтопленного имущества, сообщает Zakon.kz.

В Оперативном штабе по ЧС Атырауской области рассказали, что в соответствии с поручением премьер-министра РК оценка пострадавшего имущества жителей Кульсары ведется в круглосуточном режиме. Полностью завершить работу планируется до конца недели.

"5 апреля мой двор затопило и дом обрушился, он был из саманного кирпича. Специальная комиссия признала его аварийным. Сегодня я получила результат оценки своего имущества, сумма меня вполне устраивает. Выражаю благодарность государству за помощь и поддержку, что нас не оставили нас одних в сложный момент". Гульфайруз Абирова

Другая жительница Кульсары уже приступила к ремонту своего жилища.

"Нам провели дезинфекцию, приходила оценочная комиссия, провели техническую экспертизу. 15 мая мне принесли результаты оценки, я ними ознакомилась и дала согласие на выплату денежной компенсации. 17 мая вечером мне уже выплатили средства. Этой суммой я вполне удовлетворена".  Айгуль Ихсанова

В настоящее время на базе школы №20 в городе Кульсары, проводятся разъяснительные работы с жителями, чьи дома были признаны аварийными. Пострадавшим от паводков предоставляется информация по выплатам денежных компенсаций. Всего получили более 800 человек. По телефону были даны разъяснения 200 жителям Кульсары.

Провести оценку возмещения ущерба премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил в максимально сжатые сроки.

Читайте также

В четырех городах Казахстана 21 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В четырех городах Казахстана 21 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Невероятное место в Астане попало на видео
Невероятное место в Астане попало на видео
Эксперт: Алматы необходимо использовать опыт европейских столиц по контролю траффика
Эксперт: Алматы необходимо использовать опыт европейских столиц по контролю трафика
Константин Вноровский
МЧС РК Атырауская область Кульсары Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от &quot;Казгидромета&quot; на 21-23 мая
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от "Казгидромета" на 21-23 мая
ДГД Алматы, декларирование, мобильные переводы, налоги
Проверка мобильных переводов и декларирование: специальное заявление ДГД Алматы
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Гибель президента Ирана, крушение, пассажир, жив
Один из пассажиров вертолета президента Ирана был жив около часа после крушения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: