Какую сумму компенсации выплатили жителям Кульсары за погибший скот

Владельцам погибшего скота в городе Кульсары Атырауской области выплатили более 120 млн тенге компенсации, передает Zakon.kz.

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства полностью обработал 101 заявление жителей, сообщили в Оперативном штабе по ЧС Атырауской области.

Как рассказал руководитель крестьянского хозяйства "Карагай" Айтуар Мырзагалиев, расположенного в Косшагылском сельском округе, во время паводка у него утонули две лошади. С заявлением он обратился в отдел предпринимательства и сельского хозяйства.

"К нам приехала оценочная комиссия, изучила все документы. Через некоторое время нам сообщили результаты оценки ущерба. Мы дали согласие и получили денежные средства на счет". Айтуар Мырзагалиев

В крестьянском хозяйстве ИП "Еркинкалиева" во время паводка утонули две коровы и четыре барана. Общая сумма ущерба составила 1,2 млн тенге.

"После обращения в отдел предпринимательства и сельского хозяйства, нам полностью возместили сумму ущерба за потерянный во время паводка скот". Руководитель крестьянского хозяйства Аида Еркинкалиева

По словам руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Жылыойского района Нуртаса Куатбаева, сегодня на счета перечислено в общей сложности 123,8 млн тенге.

"Прием заявлений продолжается, в течение 15 рабочих дней специальная комиссия рассмотрит все документы, если все будет в порядке, сумма ущерба будет перечислена на личные счет пострадавшего, по ранее принятым заявлениям ущерб возмещен полностью". Нуртас Куатбаев

Всего при паводках в Кульсары пострадало 876 голов мелкого и крупного рогатого скота. В том числе: ⁠93 головы крупного рогатого скота, ⁠697 голов мелкого рогатого скота, ⁠55 голов лошадей, 31 голова верблюда, 532 птицы, на сегодня все заявления оплачены.

Ранее в Оперативном штабе по чрезвычайным ситуациям Атырауской области рассказали, когда завершится строительство домов для пострадавших.