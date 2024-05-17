В Минфине высказались об оценке ущерба от паводков для жителей Кульсары

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков в мажилисе 17 мая рассказал о том, как будут оценивать ущерб, причиненный жителям Кульсары, из-за паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Темирбеков заявил, что государство будет возмещать ущерб от паводков.

"Если дом подлежит восстановлению, то проводится оценка. И по этой оценке будет возмещаться ущерб. То есть нет такого предела – 200, 400 тыс. тенге. Все дома, которые подлежат ремонту, будут восстановлены. Какая оценка, на такую сумму и будут произведены ремонтные работы. Если говорить про домашнюю утварь, то там есть предельные размеры. Там по факту 150 МРП на семью. Условно, если будет меньше – 100 тыс. тенге, если пострадала незначительная техника, тогда да. А по ремонту таких пределов не установлено законодательством", – заявил он.

При этом он заявил, что, если выделенных бизнесом средств будет недостаточно, есть возможность выделить средства из резерва правительства.

"Если нужно будет, будем пополнять резерв правительства и обеспечивать полное финансирование. Пока заявки от акимата области не было, если будет такая необходимость, то в обязательном порядке будем вопрос решать. Готовы выделять", – резюмировал вице-министр.

Ранее сообщалось, что в Кульсары подготовили результаты оценки более 200 домов, пострадавших от паводков.