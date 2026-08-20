Приняты правила организации дорожного движения в Алматы

Маслихат города Алматы решением от 30 июля 2026 года утвердил Правила организации дорожного движения в городе Алматы в части, не урегулированной Правилами дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок организации дорожного движения, включая:

остановки или стоянки транспортных средств, в том числе организации и функционирования парковочных пространств;

доставление (эвакуацию) транспортных средств, задержанных в соответствии с Кодексом "Об административных правонарушениях", на специальные площадки и стоянки, их временного хранения, оплаты стоимости доставления (эвакуации) и хранения, возврата транспортных средств;

установку защитных конструкций и регулирующих элементов (шлагбаумов и других ограждений) в городе Алматы.

На территории города Алматы, а также парковочных пространствах независимо от их формы собственности, не допускается остановка или стоянка транспортного средства с госномером, состояние, способ установки или степень износа которого препятствуют его идентификации либо позволяют видоизменить или скрыть, а равно с сокрытием или изменением госномера авто с использованием посторонних предметов, материалов или устройств.

Парковочные пространства города Алматы, в зависимости от вида собственности, разделяются на коммунальные и частные:

коммунальные платные парковочные пространства – определенные по решению акимата города Алматы, находящиеся в коммунальной собственности;

частные парковочные пространства – организованные физическим лицом, негосударственным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, владеющим на праве собственности либо ином законном основании зданием, сооружением, земельным участком, предназначенным для размещения транспортных средств.

Парковочные пространства, вне зависимости от вида собственности, организованные на территории города Алматы, подразделяются на:

автостоянки (автопарковки) тротуарного типа;

автостоянки (автопарковки) площадочного типа;

подземные паркинги;

перехватывающие автопарковки;

надземные автопарковки закрытого типа (многоуровневые);

механизированные автопарковки;

места стоянки транспортных средств индивидуальной мобильности.

Коммунальные платные парковочные пространства тротуарного типа могут иметь дорожную разметку синего цвета.

При организации платных парковочных пространств обязательно наличие:

– технических средств организации дорожного движения в соответствии с Правилами дорожного движения;

– информационного щита (таблички), содержащего следующую информацию:

наименование управляющей организации или владельца;

режим работы;

тариф;

перечень способов оплаты;

телефон call-центра, веб-сайт управляющей организации или владельца;

наименование мобильного приложения (при наличии).

Контроль оплаты за пользование коммунальными платными парковочными пространствами осуществляется одним из способов:

транспортными средствами автоматизированного контроля парковки, которые объезжают парковки и фиксируют нахождение конкретного транспортного средства на конкретном парковочном месте с определенной периодичностью;

стационарными комплексами контроля парковки, представляющими собой совокупность стационарно установленных технических средств фото- и видеофиксации, или устройства контроля въезда и выезда (шлагбаумы), и иное оборудование.

Режим работы коммунальных платных парковочных пространств тротуарного типа установлен с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут.

Оплата за пользование коммунальными платными парковочными пространствами осуществляется в порядке предоплаты.

При этом допускается оплата в порядке постоплаты, но не позднее 23 часов 59 минут дня размещения транспортного средства.

Оплата за пользование платными коммунальными парковками производится за каждую минуту парковочной сессии.

На коммунальных платных парковочных пространствах тротуарного типа предоставляется льготный период в течение первых пяти минут с момента размещения транспортного средства, не требующий оплаты, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров, загрузки или разгрузки транспортного средства.

На коммунальных платных парковочных зонах площадочного типа, подземных паркингах, перехватывающих автопарковках и надземных автопарковках закрытого типа (многоуровневых), механизированных автопарковках после завершения времени стоянки предоставляется льготный период десять минут для выезда с территории парковочной зоны. Это время предназначено исключительно для выезда и не может использоваться для продолжения стоянки.

От платы за пользование парковочными местами коммунальных платных парковочных пространств освобождаются собственники транспортных средств:

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других государств, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветераны труда;

лица с инвалидностью первой или второй группы, законные представители ребенка с инвалидностью;

многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I или II степени;

граждане, пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;

владельцы электромобилей.

Лица, являющиеся собственниками жилых или нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, либо арендаторы таких помещений, имеют право бесплатного пользования парковочными местами одной парковки на выбор и одним транспортным средством на одно помещение.

Выбор парковки осуществляется в радиусе до пятисот метров от места нахождения помещения способом, определенным управляющей организацией.

Бесплатное пользование можно оформить, подав обращение через интернет-ресурс управляющей организации или единую платформу приема и обработки всех обращений граждан.

Бесплатное пользование физическими и юридическими лицами прекращается в случаях:

утраты оснований для предоставления бесплатного пользования, в том числе:

– прекращения права собственности на помещение;

– прекращения права собственности на автотранспортное средство;

– прекращения действия договора аренды помещения;

изменения регистрационных данных автотранспортного средства, исключающее возможность его идентификации управляющей организацией;

предоставления заявителем недостоверных сведений или подложных документов, послуживших основанием для предоставления бесплатного пользования;

вступления в законную силу судебного акта, которым предоставление бесплатного пользования признано незаконным;

по заявлению лица, в отношении которого предоставлено бесплатное пользование.

Парковка электросамокатов

Физическое лицо, пользователь, юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель размещают транспортные средства индивидуальной мобильности (электросамокаты) исключительно в специально обозначенных местах стоянки транспортных средств индивидуальной мобильности строго в границах дорожной разметки.

На территориях мест стоянок транспортных средств индивидуальной мобильности не допускается:

резервировать места стоянки транспортных средств индивидуальной мобильности путем установки предметов, ограждений или иными способами;

размещать неисправные, поврежденные, не подлежащие эксплуатации транспортные средства индивидуальной мобильности;

препятствовать пользованию местами стоянки транспортных средств индивидуальной мобильности другими лицами.

Транспортные средства индивидуальной мобильности, размещенные с нарушением правил, подлежат перемещению на специальные площадки или стоянки.

Решение введено в действие с 16 августа.