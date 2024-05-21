Некоторые школьники Казахстана не будут сдавать итоговые экзамены

В пострадавших от паводков регионах Казахстана школьников освободили от промежуточных и итоговых экзаменов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом на заседании правительства 21 мая 2024 года рассказал министр просвещения Гани Бейсембаев.

"В соответствии с вашим поручением, в связи с объявлением чрезвычайной ситуации природного характера, 3581 учащийся Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областей освобождаются от промежуточных и итоговых экзаменов. Итоговая оценка будет выставлена на основе годовых оценок", – уточнил глава Минпросвещения.

Он напомнил, что в остальных регионах итоговые экзамены выпускников 9-го и 11-го классов пройдут с 29 мая по 11 июня.

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Ранее стало известно, что 24 мая во всех школах Казахстана для учащихся 1-10 классов пройдет единый классный час на тему "Білімім – Отаныма", где классные руководители совместно с учащимися подведут итоги прошедшего учебного года. Для 186 тыс. 11-классников последний звонок прозвенит 25 мая.