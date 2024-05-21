Бектенов раскритиковал порядок организации детского отдыха в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Олжас Бекетнов на заседании правительства 21 мая 2024 года поручил проверить детские лагери отдыха на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической безопасности, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства напомнил, что до конца 2026 года будут созданы 50 детских оздоровительных лагерей и построены 100 центров инновационного творчества детей.

"Из них уже открыто два круглогодичных лагеря и девять центров творчества. Министерству просвещения и акиматам необходимо обеспечить четкое исполнение поручения президента в установленные сроки. Все эти объекты детского отдыха, досуга, центры, дворцы школьников и творчества должны быть многофункциональными. Они должны обеспечивать всестороннее, интеллектуальное, творческое, физическое развитие детей. К открытию оздоровительного сезона все объекты должны быть в полной готовности. Для этого региональным штабам необходимо с выездом на место проконтролировать соответствие лагерей требованиям санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической безопасности", – сказал Олжас Бектенов.

По его словам, во всех детских лагерях, в местах массового досуга должны работать камеры наблюдения.

"Подчеркиваю: во время летнего отдыха детям должна быть гарантирована полная безопасность. Министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, просвещения, здравоохранения, акиматам регионов необходимо обеспечить бесперебойную работу соответствующих служб... В лагерях необходимо обеспечить тщательный отбор персонала для работы с детьми. Как показал опыт прошлых лет, летний отдых и занятость детей не везде организуются на должном уровне, работа зачастую проводится формально, для отчета. Мало интересных и содержательных мероприятий. Не обеспечивается их качество с учетом интересов и склонностей детей. Есть вопросы по безопасности и санитарным требованиям", – отметил Олжас Бектенов.

Премьер поручил данные проблемы устранить к 1 июня.

"Хочу отметить, что на низком уровне ведется информационно-разъяснительная работа. Родители жалуются, что у них нет доступа к подробной информации об объектах отдыха, реестру лагерей и местам досуга детей. Нет такой цифровой платформы. Волнение родителей можно понять – каждый из них хочет заранее видеть, куда отправляет ребенка и какие там условия. Отмечаю недостаточный контроль за организацией этой работы", – резюмировал Олжас Бектенов.

Он поручил министерствам просвещения, культуры и информации, цифровизации завершить работу по созданию единой электронной платформы по охвату детей лагерями, кружками, секциями, оздоровлением и досугом с полной информацией об всех объектах.

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