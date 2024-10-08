Бектенов раскритиковал готовность лесных организаций к пожарам

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 8 октября 2024 года на заседании правительства заявил, что крупные пожары прошлых лет показали неготовность лесных организаций к ним, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр заявил, что до конца 2027 года необходимо посадить свыше 1 млрд сеянцев и вырастить их.

"Реализация этой задачи полностью зависит от качественной работы акиматов и четкой координации со стороны министерства. Однако пока я этого не вижу. Например, по итогам замеров в Акмолинской и Жетысуской областях приживаемость посаженных сеянцев за три года составила не выше 60%", – озвучил Бектенов.

По его мнению, этот показатель может быть выше, если улучшить методы проведения посадочных мероприятий и применять комплексный научный подход.

"Также отмечу неэффективное планирование подготовительных работ. Сейчас обеспеченность посадочным материалом на следующие годы не дотягивает до 90% от необходимого объема. Ситуацию надо исправлять. Кроме того, есть факты предоставления акиматами недостоверной информации, когда приписывается количество посаженных сеянцев и деревьев. Также умалчивается реальный процент прижившихся. Надо пресекать и наказывать за подобные факты. Помимо этого, необходимо принять меры по защите лесов от незаконной вырубки и пожаров", – сказал Бектенов.

Он отметил, что ранее в национальных парках и резерватах на недостаточном уровне велась работа по противопожарным мероприятиям.

"Крупные пожары прошлых лет показали неготовность лесных организаций для противодействия им. Сейчас идет большая работа по оборудованию лесных хозяйств, парков и резерватов специальными противопожарным системами, техникой и снаряжением. К примеру, в национальном парке "Бурабай" благодаря установленной системе раннего оповещения средняя площадь лесных пожаров сократилась в 50 раз. Для недопущения распространения болезней и вредителей на здоровый лес необходимо проводить санитарные работы и заготовку поврежденных участков. Это горельники и больной лес. Мы заготавливаем только 1% древесины от общей поврежденной площади", – дополнил премьер-министр.

С его слов, у республики высокая сырьевая база для переработки такой древесины, которая сейчас уходит на дрова или продается, а то и вовсе пропадает.

"Поэтому необходимо активизировать работу по привлечению потенциальных инвесторов в данную сферу. В целом, в работе по увеличению лесного фонда важно обеспечить жесткий контроль и должную координацию. Министерству экологии совместно с акиматами и заинтересованными госорганами до 1 декабря 2024 года выработать план по обеспечению посадочными материалами на следующие годы. Для повышения уровня приживаемости сеянцев Министерству экологии выработать порядок соблюдения агротехники по выращиванию посадочного материала и обеспечению контроля качества лесопосадочных работ", – поручил Бектенов.

Он также поручил министерствам экологии и по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами регионов продолжить финансирование закупа для лесных учреждений необходимого оборудования и техники, особенно с привлечением внебюджетных средств. Следует вести постоянный мониторинг за лесными массивами, в том числе космомониторинг.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, какие уроки в ведомстве извлекли после крупного пожара в резервате "Семей орманы".