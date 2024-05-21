О том, как изменился портрет наркозакладчика, рассказали в МВД РК

Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев 21 мая на заседании в Сенате озвучил, как изменился портрет наркосбытчиков в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Кожаев отметил, что в обществе муссируется вопрос о излишней репрессивности наказания для накрозакладчиков. Это связано с активным вовлечением в эту сферу молодежи и подростков.

"Портрет наркозбытчика изменился. Сегодня, это как правило, молодые люди из вполне благополучных семей. Для них характерно активное пользование интернет-технологиями. В ряды наркодельцов они попадают в следствие жажды "легкой наживы", низкой правовой грамотности, культуры и социальной ответственности", – дополнил Марат Кожаев.

По его данным, на сегодня осуждено 7 несовершеннолетних. Привлекаются к ответственности еще 20 подростков.

"Сегодня подростки остаются основной мишенью для организаторов наркобизнеса. Зачастую привлекают подростков 13-15 лет, которые не подлежат уголовной ответственности. Например, в конце января текущего года в Актобе был выявлен факт, где ученик 9 класса занимался закладками. Изъято 48 закладок. За день до задержания в учебном заведении Департамент полиции была организованная лекция, но он на ней не был. То есть, сами органы образования на местах профилактикой не занимаются. Более того, они не обеспечивают нас целевой аудиторией. Таких примеров немало", – озвучил первый заместитель министра внутренних дел РК.

С его слов, многие втягиваются в наркоторговлю от безысходности.

"В начале февраля текущего года в Кызылорде был задержан 19 летний закладчик с 9 граммами мефедрона. Как выяснилось, парень круглый сирота, на иждивении которого находились 5 младших братьев", – резюмировал Кожаев.

29 марта 2024 года в МВД назвали цену свободы закладчиков в Казахстане.

