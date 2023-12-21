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Законодательство РК

МВД о передаче дела Бишимбаева в суд: Нужно время

МВД о передаче дела Бишимбаева в суд: Нужно время Фото: Zakon.kz
Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев в кулуарах Сената 21 декабря 2023 года рассказал, когда могут передать дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева в суд, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам вице-министра, скоро должно закончиться расследование уголовного дела в отношении Куандыка Бишимбаева. Он подозревается в убийстве с особой жестокостью супруги Салтанат Нукеновой.

"Экспертиза как будет закончена, то (дело. – Прим. ред.) будет направлено в суд. Не могу сказать, что все готово. Как только все будет закончено, то сначала еще нужно передать материалы двум сторонам для ознакомления. На это тоже нужно время", – сообщил Марат Кожаев.

30 ноября 2023 года заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев в кулуарах Мажилиса сообщил, что Куандыка Бишимбаева подозревают в убийстве с особой жестокостью.

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4 декабря заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева в кулуарах конференции Диалога женщин Центральной Азии заявила, что историю о деле Куандыка Бишимбаева разместили на сайте ООН.

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