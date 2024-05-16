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Будет найдено компромиссное решение: сенатор о выплате компенсации жителям Кульсары

Будет найдено компромиссное решение: сенатор о выплате компенсации жителям Кульсары, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 12:41 Фото: МЧС РК
Депутат Сената Шакарим Буктугутов в кулуарах палаты прокомментировал ситуацию в Кульсары. Ранее жители города собрались возле акимата, чтобы услышать разъяснение властей по выплате компенсации пострадавшим от паводков, сообщает Zakon.kz.

Шакарим Буктугутов сказал, что ситуация с паводками в Атырауской области до сих пор остается напряженной.

"Утренняя информация о том, что там встречи идут на уровне руководства области – замакима, руководитель аппарата, секретарь маслихата. Все вопросы, конечно, в договорном процессе. Комиссия почти три тысячи домов, как я понял, отработала. Есть решение комиссии… Из СМИ те цифры, которые называют многие пострадавшие, я думаю, будет найдено компромиссное решение. В любом случае, будет привлекаться и крупный бизнес, и волонтеры для того, чтобы максимально сократить тот разрыв, который по закону положен, самый необходимый, минимальный, и то, что жители Кульсары на сегодня, можно сказать, требуют", – заявил он.

Он считает, что решение будет найдено.

"То, что положено, будет выделено государством на возмещение. Социальные нужды, ущерб, потерю скота и так далее. В этом можно не сомневаться. Другой вопрос, эта разница, мое мнение, решать нужно с помощью привлечения предпринимателей... Все надо индивидуально смотреть, и вот такое требование – не 200, а 400 тыс., эту разницу надо смотреть, насколько она обоснована", – пояснил он.

15 мая сообщалось, что жители Кульсары собрались у акимата. Люди требовали разъяснения вопросов по компенсации пострадавшим от паводков. 

В ликвидации паводковых ситуаций в городе Кульсары Жылыойского района задействованы силы и средства ДЧС Атырауской области. На 13 мая ситуация в городе стабильная. С подтопленных территорий откачано 5,2 млн кубометров воды.

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