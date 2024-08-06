Уличные туалеты все еще остались в нескольких школах Казахстана

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев на пресс-конференции в правительстве 6 августа 2024 года рассказал, когда в школах страны решится проблема с уличными туалетами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, три года назад количество школьных уличных туалетов было около 3 тыс.

"Но на сегодня, по нашим данным, осталось 10. Это дальние села, где нет никакой коммуникации, водопровода и так далее. Но, тем не менее, мы сейчас думаем, какими другими методами можно данный вопрос окончательно решить. Есть, не скрою, школы, где есть и теплые туалеты работающие, и уличные туалеты, которые местный исполнительный орган счел нужным сохранить для подстраховки, на случай поломки или ремонта и так далее", – дополнил Гани Бейсембаев.

Он отметил, что уличные туалеты остались только в Туркестанской области.

В кулуарах журналисты спросили, знает ли министр о том, что в некоторых школах теплые туалеты предназначены в лучшем случае для директора и учителей, а в худшем – только для директора и его родных.

"В связи с подготовкой к учебному году сейчас создана комиссия, все эти школы проверяются не только на наличие теплых туалетов, но и соответствие их числа количеству учеников в школах", – ответил министр.

Журналисты также напомнили, что бывают такие факты, когда до прихода комиссии открывают туалеты и приводят все в порядок.

"Я с вами совершенно соглашусь, но это не такая масштабная проблема, что все школы так себя ведут. Но ко мне поступают жалобы... Это около 3% от общего числа школ. Мы реагируем, сейчас я дал поручение, чтобы не по факту, а заранее, превентивно все это проверять. Сейчас мы проводим опрос среди детей и родителей, чтобы выявить, какие школы допускали в течение учебного года такие вещи. Мы будем исключать, предупреждать, и если будет повторяться, будем принимать соответствующие меры", – дополнил Гани Бейсембаев.

21 мая 2024 года Гани Бейсембаев рассказал, когда в школах страны снесут уличные туалеты.

Тема уличных туалетов в школах Казахстана вызывает беспокойство у родителей. Крайний случай произошел в мае 2024 года в Жамбылской области – там одноклассники забили до смерти в уличном туалете школьника.