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Остались без воды – в акимате Семея рассказали, почему долго устраняют аварию

Остались без воды – в акимате Семея рассказали, почему долго устраняют аварию, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 10:25 Фото: Telegram/semeyakimdigi
В акимате Семея сегодня, 22 мая 2024 года, перечислили причины, из-за которых затянулось устранение аварии на водозаборе "Смычка", сообщает Zakon.kz.

Власти города отметили, что в настоящее время ведутся работы по устранению аварии.

"Специалисты определили место порыва, сейчас идут сварочные работы. Восстановительные работы были затруднены со сложностью доступа к месту порыва, и наличия большого объема воды в магистарльном трубопроводе диаметром 600 мм, что привело к увеличению времени устранения аварии".Пресс-служба акимата Семея
Остались без воды – в акимате Семея рассказали, почему долго устраняют аварию, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 10:25

Фото: Telegram/semeyakimdigi

На месте аварии работают 20 человек ГКП "Семей Водоканал" и 15 единиц техники.

Остались без воды – в акимате Семея рассказали, почему долго устраняют аварию, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 10:25

Фото: Telegram/semeyakimdigi

"В ближайшее время будет возобновлена подача воды".Пресс-служба акимата Семея

Ранее сообщалось, что 21 мая 2024 года в Семее на правом берегу отключили воду из-за аварийной ситуации на водозаборе "Смычка". ГКП "Семей Водоканал" принес свои извинения за доставленные неудобства.

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