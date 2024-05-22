Остались без воды – в акимате Семея рассказали, почему долго устраняют аварию
Фото: Telegram/semeyakimdigi
В акимате Семея сегодня, 22 мая 2024 года, перечислили причины, из-за которых затянулось устранение аварии на водозаборе "Смычка", сообщает Zakon.kz.
Власти города отметили, что в настоящее время ведутся работы по устранению аварии.
"Специалисты определили место порыва, сейчас идут сварочные работы. Восстановительные работы были затруднены со сложностью доступа к месту порыва, и наличия большого объема воды в магистарльном трубопроводе диаметром 600 мм, что привело к увеличению времени устранения аварии".Пресс-служба акимата Семея
Фото: Telegram/semeyakimdigi
На месте аварии работают 20 человек ГКП "Семей Водоканал" и 15 единиц техники.
Фото: Telegram/semeyakimdigi
"В ближайшее время будет возобновлена подача воды".Пресс-служба акимата Семея
Ранее сообщалось, что 21 мая 2024 года в Семее на правом берегу отключили воду из-за аварийной ситуации на водозаборе "Смычка". ГКП "Семей Водоканал" принес свои извинения за доставленные неудобства.
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