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Дожди и похолодание вернутся в Казахстан

Дожди и похолодание вернутся в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 15:22 Фото: unsplash
Казахстанские синоптики предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды по республике на ближайшие трое суток – с 23 по 25 апреля 2024 года. Из него следует, что в Казахстан вернутся дожди и похолодание.

По данным РГП "Казгидромет", на большую часть республики будет оказывать влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, в связи с чем прогнозируются дожди с грозами.

"25 апреля на юге и юго-востоке страны ожидаются сильные дожди. Лишь в начале недели, под влиянием отрога антициклона, в северных и восточных областях страны все еще сохранится погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер, на юге, юго-востоке – град, шквал", – рассказали синоптики.

Согласно прогнозу, на северо-западе, севере и востоке страны, с вторжением арктических воздушных масс, ожидается значительное понижение температуры воздуха ночью до -1-8°С, днем до +3+13°С, в центре ночью до 0-5°С, днем до +5+15°С.

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Ранее синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали консультативный прогноз погоды на май 2024 года. Подробности здесь.

Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год
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