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Циклон из Москвы принесет похолодание и сильные дожди в Казахстан

Циклон из Москвы принесет похолодание и сильные дожди в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 11:30 Фото: pxhere
Казахстанцам следует готовиться к переменам погоды. Синоптики РГП "Казгидромет" разместили прогноз погоды на 8, 9 и 10 октября 2024 года. По данным специалистов, в стране ожидается понижение температуры и сильные дожди, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению метеорологов, в начале недели отрог антициклона все еще будет оказывать влияние на большую часть Казахстана и сохранит погоду преимущественно без осадков.

Затем на западные и северо-западные районы страны окажет влияние циклон из районов Москвы, который принесет дожди с грозами.

К примеру, 9-10 октября на западе прогнозируют сильные дожди.

Также по республике ожидается усиление ветра, в северных регионах в ночные и утренние часы – туман.

"На западе республики прогнозируют понижение температуры воздуха днем до 12-18 тепла, на северо-западе и севере до 7-17 тепла".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В заключении говорится, что на остальной территории страны резких изменений не ожидается.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана на 7 октября. К чему готовиться жителям страны, можно прочитать по этой ссылке.

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Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Дожди Прогноз погоды
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