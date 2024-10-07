Циклон из Москвы принесет похолодание и сильные дожди в Казахстан
Согласно заявлению метеорологов, в начале недели отрог антициклона все еще будет оказывать влияние на большую часть Казахстана и сохранит погоду преимущественно без осадков.
Затем на западные и северо-западные районы страны окажет влияние циклон из районов Москвы, который принесет дожди с грозами.
К примеру, 9-10 октября на западе прогнозируют сильные дожди.
Также по республике ожидается усиление ветра, в северных регионах в ночные и утренние часы – туман.
"На западе республики прогнозируют понижение температуры воздуха днем до 12-18 тепла, на северо-западе и севере до 7-17 тепла".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
В заключении говорится, что на остальной территории страны резких изменений не ожидается.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана на 7 октября. К чему готовиться жителям страны, можно прочитать по этой ссылке.