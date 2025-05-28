Помогали скрыть активы: в АМФ дали оценку действиям должностных лиц по делу ОПГ Коспаева

Фото: Zakon.kz

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах Мажилиса 28 мая 2025 года высказался о громком деле ОПГ Коспаева, передает корреспондент Zakon.kz.

Женис Елемесов напомнил, что по данному делу состоялся приговор. "Есть ряд имущества, которое было конфисковано. Есть также выделенное уголовное дело, в рамках которого еще, возможно, предстоит дать правовую оценку некоторым лицам. Там есть и должностные лица, которые при строительстве принимали какие-то решения, есть другие неустановленные лица, которые помогали этой организованной преступной группе. Где-то помогали скрываться, есть лица, которые помогали скрыть активы", – сказал он. 28 января 2025 года члены ОПГ Коспаева Специализированным межрайонным судом по уголовным делам осуждены за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Ранее АФМ показало фазенду Коспаева со львами, медведем и кинотеатром.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: