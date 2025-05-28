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Общество

Помогали скрыть активы: в АМФ дали оценку действиям должностных лиц по делу ОПГ Коспаева

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 15:08 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах Мажилиса 28 мая 2025 года высказался о громком деле ОПГ Коспаева, передает корреспондент Zakon.kz.

Женис Елемесов напомнил, что по данному делу состоялся приговор.

"Есть ряд имущества, которое было конфисковано. Есть также выделенное уголовное дело, в рамках которого еще, возможно, предстоит дать правовую оценку некоторым лицам. Там есть и должностные лица, которые при строительстве принимали какие-то решения, есть другие неустановленные лица, которые помогали этой организованной преступной группе. Где-то помогали скрываться, есть лица, которые помогали скрыть активы", – сказал он.

28 января 2025 года члены ОПГ Коспаева Специализированным межрайонным судом по уголовным делам осуждены за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

Ранее АФМ показало фазенду Коспаева со львами, медведем и кинотеатром.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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