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В Алматинской области скоростной режим будут проверять по-новому

В Алматинской области скоростной режим будут проверять по-новому, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 17:08 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области внедрены в эксплуатацию новейшие аппаратно-программные комплексы SUNQAR. Они, как рассказали в пресс-службе полиции области, предназначены для фиксации различных нарушений Правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Также сказано, что эти камеры отличаются высокой точностью качества изображения, что обеспечивает надежную фиксацию большинства видов нарушений.

Стражи порядка подчеркивают, что в основе комплекса лежит камера машинного зрения, а также интегрированный искусственный интеллект, который в реальном времени анализирует данные и выявляет нарушения.

"Камера фиксирует нарушения, используя свои вычислительные мощности на месте, а затем автоматически направляет материалы в компетентные органы для принятия решений о наложении штрафов. Одной из ключевых особенностей комплекса является наличие мощного инфракрасного прожектора, позволяющего делать качественные снимки даже в ночное время".Пресс-служба ДП Алматинской области

Камеры фиксируют следующие нарушения Правил дорожного движения:

  • отсутствие ремней безопасности у водителя и пассажира на переднем сиденье;
  • использование мобильного телефона во время движения;
  • неправильное использование внешних световых приборов;
  • непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах;
  • превышение установленной скорости;
  • пересечение сплошной линии перед перекрестками;
  • стоянка или остановка в неположенном месте;
  • проезд на запрещающий сигнал светофора;
  • движение по выделенным полосам.

Всего комплекс может автоматически фиксировать 25 различных типов нарушений Правил дорожного движения.

В Казахстане с 6 мая 2024 года начали действовать новые изменения в Правила дорожного движения (ПДД). Что именно изменилось, можно прочитать по ссылке.

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