Полиция Алматинской области сделала важное объявление для водителей

На ключевых автомагистралях Алматинской области ввели в эксплуатацию 11 современных аппаратно-программных комплексов "Сұңқар", сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 ноября рассказали в полиции региона.

"Эти высокотехнологичные системы установлены на трассах Алматы – Кокпек – Коктал, Алматы – Шелек – Хоргос и Алматы – Оскемен. Комплексы "Сұңқар" предназначены для круглосуточного мониторинга дорожной обстановки. Они фиксируют превышение скоростного режима, нарушение правил дорожного движения и другие опасные действия со стороны водителей. Цель внедрения – снижение аварийности, повышение культуры вождения и обеспечение дорожной безопасности", – отметил начальник областного управления административной полиции Еркебулан Ахметов.

Система работает автоматически, фиксируя нарушения с помощью камер высокой четкости и программного обеспечения. Полученные данные передаются в единую базу, где обрабатываются и служат основанием для привлечения водителей к ответственности.

"Обеспечение безопасности на дорогах – наш главный приоритет. Технологии, такие как "Сұңқар", помогают нам действовать более эффективно и оперативно, защищая жизни и здоровье участников движения", – добавил Еркебулан Ахметов.

Ранее МВД сообщило о том, что в двух городах Казахстана – Астане и Алматы – запустили инновационную национальную систему видеомониторинга. Система с применением технологий искусственного интеллекта позволяет распознавать разыскиваемых лиц, сигнализировать об оставленных предметах в общественных местах, фиксировать правонарушения в автоматическом режиме. Также "компьютерное зрение" позволяет по марке, модели и цвету идентифицировать автотранспорт.