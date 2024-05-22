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Снег, град и туман – прогноз погоды в Казахстане на 23 мая

Снег, град и туман – прогноз погоды в Казахстане на 23 мая, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 17:56 Фото: unsplash
Корреспондент Zakon.kz узнал у казахстанских синоптиков, какой будет погода в стране в предстоящий четверг, 23 мая 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", непогода сохранится.

"На большей части страны под влиянием атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами и усилением шквалистого ветра, на севере, востоке республики ожидается выпадение града, в ночные часы в горных районах Алматинской области – осадки (дождь, снег). По республике ожидается порывистый ветер, на северо-западе, севере – туман", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, на юге Костанайской, на северо-западе Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской, в центре Абайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

"На юге Абайской, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность", – добавили синоптики.

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Ранее синоптики рассказали о погоде на 23, 24 и 25 мая 2024 года. По данным специалистов, в северных регионах Казахстана пройдут сильные дожди с переходом в снег, также ожидается понижение температуры.

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