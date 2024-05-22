Подготовлены результаты оценки более чем 1200 домов, подтопленных в Кульсары

Только за сутки мобильные группы раздали жителям порядка 300 оценочных листов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 22 мая Оперативный штаб по ЧС, на сегодняшний день рабочей комиссией подготовлены результаты оценки 1200 объектов. Из них уже 357 пострадавших подписали соглашение на получение компенсаций, 109 жителям перечислили средства на личные счета.

По словам жителя города Кульсары Нуршата Ауэльбаева, сумма, рассчитанная оценочной компании, совпала с его личными подсчетами ущерба.

"Мой дом был признан аварийным и непригодным для жилья. Теперь он подлежит сносу. Я благодарен за справедливую оценку моего пострадавшего имущества, компенсация от государства полностью покрывает ущерб. На полученную денежную компенсацию я хочу приобрести либо построить новый дом, сейчас с семьей обсуждаем этот вопрос", – рассказал Нуршат Ауельбай.

По словам еще одной жительницы города Кульсары Кунзиры Тажигуловой, на денежную компенсацию она намерена приобрести новое жилье.

"Вода держалась в доме на уровне двух метров. Большое спасибо за справедливую оценку моего аварийного дома. Он теперь подлежит сносу, вместо него мы решили приобрести новое жилье", – рассказала Кунзира Тажигулова.





Отмечается, что работы по оценке пострадавшего имуществе планируется завершить до конца этой недели.

"Сегодня по городу в усиленном режиме работают 20 мобильных групп, специалисты продолжают подомовой обход и разъяснение итогов оценки ущерба и технической экспертизы пострадавшего имущества. Работа мобильных групп будет вестись ежедневно без выходных до полного завершения всех оценочных работ", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на базе школы № 20 в городе Кульсары продолжается проведение разъяснительных работ с жителями, чьи дома были признаны аварийными. Пострадавшим от паводков предоставляется информация по выплатам денежных компенсаций.

В Доме культуры Жылыойского района ведутся работы по заключению соглашений с жителями, пострадавшими при паводках, по выплате денежной компенсации.

Ранее стало известно, что кульсаринцам, чей скот пострадал при паводках, выплатят компенсации до конца мая 2024 года.

