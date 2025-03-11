Жители Кульсары требуют деньги за подтопленные год назад дома

Десятки жителей города Кульсары Атырауской области просят выплатить им компенсацию за подтопленные во время паводков дома, сообщает Zakon.kz.

Они утверждают, что год назад их дома пострадали во время паводков. Несмотря на поданные заявления о компенсации, деньги за испорченные имущества они до сих пор не получили. За помощью они обратились в редакцию "Первого канала Евразия".

"Касательно данного вопроса с нами связывались уже около 250 жителей. Мы знаем город, знаем, какая территория затонула, выполняем работу строго в соответствии с законом. Мы знаем, что этот район не был затоплен, есть места, где жилые дома не были затоплены, даже если территория была затоплена. В целях недопущения перерасхода средств бюджета, деньги для них выплачены не будут", – объяснил аким Жылыойского района Атырауской области Жумабек Каражанов.

Также в акимате добавили, что причина подтопления у них не паводки, а повышение уровня грунтовых вод, что не входит в перечень компенсационных выплат. Также местные исполнительные органы отмечают, что каждый гражданин имел право оценить свое жилье независимым оценщиком. И спорные вопросы уже были рассмотрены в судебном порядке. Оказалось, что несогласные принимать факты испорченного жилья из-за грунтовых вод судебные процессы проиграли.

Чтобы услышать экспертное мнение, корреспонденты телеканала обратились в Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана. Там не согласились с позицией местных чиновников в части причины подтопления.

11 марта премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства дал ряд поручений на фоне приближающегося паводкового периода и активного снеготаяния в ряде регионов.