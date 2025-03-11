Жители Кульсары требуют деньги за подтопленные год назад дома
Они утверждают, что год назад их дома пострадали во время паводков. Несмотря на поданные заявления о компенсации, деньги за испорченные имущества они до сих пор не получили. За помощью они обратились в редакцию "Первого канала Евразия".
"Касательно данного вопроса с нами связывались уже около 250 жителей. Мы знаем город, знаем, какая территория затонула, выполняем работу строго в соответствии с законом. Мы знаем, что этот район не был затоплен, есть места, где жилые дома не были затоплены, даже если территория была затоплена. В целях недопущения перерасхода средств бюджета, деньги для них выплачены не будут", – объяснил аким Жылыойского района Атырауской области Жумабек Каражанов.
Также в акимате добавили, что причина подтопления у них не паводки, а повышение уровня грунтовых вод, что не входит в перечень компенсационных выплат. Также местные исполнительные органы отмечают, что каждый гражданин имел право оценить свое жилье независимым оценщиком. И спорные вопросы уже были рассмотрены в судебном порядке. Оказалось, что несогласные принимать факты испорченного жилья из-за грунтовых вод судебные процессы проиграли.
Чтобы услышать экспертное мнение, корреспонденты телеканала обратились в Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана. Там не согласились с позицией местных чиновников в части причины подтопления.
11 марта премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства дал ряд поручений на фоне приближающегося паводкового периода и активного снеготаяния в ряде регионов.