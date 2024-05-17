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В Кульсары готовы результаты оценки более 200 домов, пострадавших от паводков

Кульсары, компенсации, подсчет ущерба, выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 16:36 Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области
В Кульсары подготовили результаты оценки более 200 домов, пострадавших от паводков, сообщает Zakon.kz.

Мобильные группы продолжают работу по подомовому обходу, сообщил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

"Сегодня, 17 мая, шесть мобильных групп планируют посетить около 100 горожан для проведения разъяснительных работ. После ознакомления с результатами оценки по истечении двух дней жители Кульсары могут обратиться в акимат Жылыойского района для получения помощи от государства", – отмечено в сообщении.

По словам местной жительницы Гульнур Илиясовой, во время паводка уровень воды доходил до окон.

"Сейчас этот дом непригоден для проживания, нас устраивает сумма в размере 240 тысяч за кв. метр. Эти средства позволят нам снести и отстроить этот дом заново", – сказала женщина.

По словам другой жительницы, Куляш Аманбайкызы, самое главное, что ее не оставят без поддержки государства:

"Сумма, которую предлагает государство в пределах 200-240 тыс тенге за кв. метр, меня устраивает, так как для меня самое главное, чтобы для меня построили дом. Мне ничего лишнего не нужно, я довольна компенсацией от государства".

Подомовой обход мобильными группами будет продолжаться ежедневно без выходных до полного завершения всех оценочных работ.

Дополнительно на базе школы № 20 в городе Кульсары продолжается прием заявлений для заключения меморандума с жителями, чьи дома были признаны аварийными.

В рамках меморандума жители могут выбрать варианты компенсации за пострадавшее жилье.

Предусмотрены следующие варианты компенсации ущерба при признании дома аварийным, а также для проведения ремонтно-восстановительных работ:

1.⁠ ⁠ Перечисление денежных средств на специальные целевые счета пострадавших на покупку нового жилья, строительство жилья либо на ремонтно-восстановительные работы.

2.⁠ ⁠Строительство дома по типовому проекту местным исполнительным органом, с обязательством передать объект в течение 3-х месяцев.

Ранее аким Атырауской области объяснил, почему суммы выплат пострадавшим от паводков различаются.

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