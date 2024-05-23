Нарушения скорости на республиканских дорогах будут фиксировать

На автомобильных дорогах республиканского значения было принято решение о фиксации нарушений скоростного режима на участках автодорог II и III технической категории, передает Zakon.kz.

В сообщении "КазАвтоЖола" говорится, что это делается в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Информация о превышении скорости на указанных дорогах будет передаваться компетентным органам для принятия необходимых мер.

Водителей просят соблюдать установленные скоростные ограничения на следующих участках:

автодорога Павлодар-Семей-Калбатау, участок по Павлодарской области (Долгое-Аккулы) – 100 км/час;

автодорога Павлодар-Семей-Калбатау, участок по области Абай (Шарбакты-Семеновка-Калбатау) – 110 км/час;

автодорога Уральск-граница РФ (Саратов), участок по Западно-Казахстанской области (Болашак-Достык) – 100 км/час;

автодорога Павлодар-граница РФ, участок по Павлодарской области (Мичурино) 110 км/час, на этой же автодороге от села Кызылтан до Урлютюб – 100 км/час;

автодорога Бейнеу-Акжигит, участок по Мангистауской области (Тажен) – 100 км/час;

автодорога Уральск-граница РФ (Самара), участок по Западно-Казахстанской области (Чапов-Погодаево) – 100 км/час.

Ранее в МВД высказались о высоких штрафах за нарушения ПДД.