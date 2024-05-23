Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 24 мая

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 24 мая, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 15:51 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящую пятницу, 24 мая 2024 года, сохранится неустойчивый характер погоды. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали синоптики.

По данным РГП "Казгидромет", неустойчивый характер погоды сохранится на большей части страны – пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром.

"На севере – сильные осадки (дождь, снег), на северо-западе, юге – сильные дожди, на севере, северо-западе, юге, востоке республики ожидается выпадение града. По республике ожидается порывистый ветер, на юго-западе, востоке, севере, в центре – туман", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, ночью на севере Северо-Казахстанской, на северо-западе Актюбинской, Костанайской областей ожидаются заморозки -1-3°С.

Также синоптики отметили, что высокая пожарная опасность сохраняется на юге Костанайской, на северо-западе Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской, в центре Абайской областей.

"На юге Абайской, в пустынных районах Туркестанской областей сохраняется, на востоке Жетысуской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность", – добавили в РГП "Казгидромет".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 15:51
В Алматы до лета сохранится холодная погода
, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 15:51

Ранее синоптики заявили, что апрель 2024 года в Казахстане выдался по-летнему жарким, обновив температурные рекорды.

Читайте также

До 20 лет лишения свободы или пожизненное: в Казахстане ужесточат наказание для производителей наркотиков
До 20 лет лишения свободы или пожизненное: в Казахстане ужесточат наказание за производство наркотиков
скрининг, Минздрав, сенат
Депутат о скринингах в Казахстане: Выделяют миллиарды, а выявляемость заболеваний низкая
Популяризировать национальные ценности через анимацию предложил депутат
Популяризировать национальные ценности через анимацию предложил депутат
Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Выпуск новой 10-тысячной купюры, как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Выпуск новой 10-тысячной купюры: как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: