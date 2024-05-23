Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 24 мая

В Казахстане в предстоящую пятницу, 24 мая 2024 года, сохранится неустойчивый характер погоды. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали синоптики.

По данным РГП "Казгидромет", неустойчивый характер погоды сохранится на большей части страны – пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром.

"На севере – сильные осадки (дождь, снег), на северо-западе, юге – сильные дожди, на севере, северо-западе, юге, востоке республики ожидается выпадение града. По республике ожидается порывистый ветер, на юго-западе, востоке, севере, в центре – туман", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, ночью на севере Северо-Казахстанской, на северо-западе Актюбинской, Костанайской областей ожидаются заморозки -1-3°С.

Также синоптики отметили, что высокая пожарная опасность сохраняется на юге Костанайской, на северо-западе Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской, в центре Абайской областей.

"На юге Абайской, в пустынных районах Туркестанской областей сохраняется , на востоке Жетысуской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность", – добавили в РГП "Казгидромет".

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