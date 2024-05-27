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Синоптики Казахстана дали прогноз на 28 мая

Синоптики Казахстана дали прогноз на 28 мая, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 17:40 Фото: unsplash
Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 28 мая 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", западные регионы республики будут под влиянием обширного антициклона, поэтому здесь установится погода без осадков.

"На остальной территорий страны под влиянием циклона и атмосферных фронтов все еще сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут дожди, гроза, ночью на северо-востоке, востоке – сильные дожди, на севере, в центре ночью – осадки, на востоке страны днем – осадки (дождь, снег). По республике ожидается порывистый ветер, на севере, востоке – град, шквал, на северо-западе, востоке в ночные часы – туман", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что ночью на западе, севере, востоке Акмолинской, на севере Улытауской, Карагандинской, Актюбинской, на западе, юге Северо-Казахстанской, Костанайской, в предгорных районах Алматинской областей ожидаются заморозки -1-3°С.

Вместе с тем синоптики отметили, что на юге Костанайской, западе, юге Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской областей сохраняется высокая пожарная опасность, а на востоке Жетысуской области, в пустынных районах Туркестанской области – чрезвычайная пожарная опасность.

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Ранее мы писали о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 28 по 30 мая 2024 года.

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