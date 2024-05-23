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Законодательство РК

Почему казахстанцы становятся закладчиками наркотиков, рассказал депутат

Казахстан, депутаты, Мажилис , фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 22:01 Фото: pixabay
Депутат Сергей Пономарев на заседании общественного совета в мажилисе 23 мая рассказал, почему казахстанцы решают стать закладчиками наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Пономорев отметил, что он собрал матерей, отцов и других людей, у которых близкие были осуждены за распространение наркотиков.

"Нам было интересно, что толкнуло их на такое преступление: отсутствие денег или незнание законодательства? В основном их толкали меркантильные интересы, как, например, закрыть кредит, подготовка к свадьбе, сводить девушку в кафе или ресторан", – заявил он.

Он считает, что популяризация ужесточения наказания и само усиление наказания для закладчиков важны, чтобы остановить волну распространение синтетических наркотиков в Казахстане.

Ранее депутат Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева рассказала, могут ли в стране смягчить наказание для закладчиков. Сейчас им грозит до 10 лет лишения свободы.

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