Нужно разрешить "играть" с закладчиками: эксперт рассказал, как можно уничтожить наркокартель в Казахстане

Эксперт по наркотизму ОФ "За справедливость" Тимур Иксанов в Мажилисе 23 мая рассказал, как можно использовать так называемых закладчиков в борьбе с наркобизнесом, сообщает Zakon.kz.

Тимур Иксанов назвал кураторов Telegram-каналов невидимыми для законов людьми.

"Кураторы в наркобизнесе – это и есть члены наркокартеля. Вот кого мы ловим, закладчики – это их пушечное мясо, разменный материал. Наркокартель продумал гениальную стратегию, мы отстаем от них в борьбе на идейном уровне – они остаются неуязвимыми, ни один член наркокартеля не попадает в лапы нашего правосудия. Для этого они берут нашу молодежь, у них прекрасные вербовки, отличные у них руководители, они разрабатывают программы, а наша молодежь, попадясь в лапы наркокартеля, выставляется этими закладчиками, которых мы хватаем и все больше и больше срока нагружаем", – заявил он.

По его словам, МВД нужно поменять стратегию борьбы с наркобизнесом в Казахстане.

"С закладчиком, которого взяли, оперативники должны "играть", чтобы выходить дальше, но они этого не могут, так как статья особо тяжкая – его "хлопнули" с 3 граммами "синтетики", следователь, прокуратура, суды что делают – арестовывают его, и это законно, так как за особо тяжкое не может находиться на свободе. Все. Мы им ломаем всю игру. На этом расследование останавливается, закладчик идет в тюрьму на 10 – 15 – 20 лет. Неустановленное лицо всегда остается неустановленным, в 100% случаев. Это вот члены наркокартеля, которые нас убивают, нацию убивают, сейчас вопрос о "синтетике" стоит, и против него никто не работает, и не потому, что не хотят, а потому, что не могут – ваше законодательство не дает оперативнику выходить на наркокартель и уничтожать его", – заявил он.

Наркотизм – антиобщественное явление, обусловленное неблагоприятными социальными условиями и антиобщественной ориентацией личности, выражающееся в потреблении наркотических и психотропных веществ или их аналогов без назначения врача, причиняющем вред здоровью человека и представляющем опасность для общества.



Ранее первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев заявил, что за последние годы Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии.