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Что делать, если увидел закладчика наркотиков

Что делать, если встретили закладчика наркотиков, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 17:38 Фото: прокуратура Астаны
Прокуратура Астаны дала ряд советов казахстанцам о том, что делать, если увидели закладчика наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Памятка разработана для повышения правовой грамотности населения и пошагового ориентирования граждан, в случаях, когда они стали очевидцами незаконного сбыта наркотиков, отметили в столичной прокуратуре.

Итак, вот что нужно делать, если вы встретили закладчика:

1. Ни в коем случае нельзя вступать в контакт.

2. Незаметно сделайте фотографию или снимите на видео.

3. Никаких самостоятельных "расследований".

4. Обязательно позвоните в правоохранительные органы (102).

5. Сотрудничайте с полицией.


Ранее мы рассказывали о том, что в Алматы к длительным срокам приговорили участников ОПГ за сбыт наркотиков.

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