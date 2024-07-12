Что делать, если увидел закладчика наркотиков
Фото: прокуратура Астаны
Прокуратура Астаны дала ряд советов казахстанцам о том, что делать, если увидели закладчика наркотиков, сообщает Zakon.kz.
Памятка разработана для повышения правовой грамотности населения и пошагового ориентирования граждан, в случаях, когда они стали очевидцами незаконного сбыта наркотиков, отметили в столичной прокуратуре.
Итак, вот что нужно делать, если вы встретили закладчика:
1. Ни в коем случае нельзя вступать в контакт.
2. Незаметно сделайте фотографию или снимите на видео.
3. Никаких самостоятельных "расследований".
4. Обязательно позвоните в правоохранительные органы (102).
5. Сотрудничайте с полицией.
Ранее мы рассказывали о том, что в Алматы к длительным срокам приговорили участников ОПГ за сбыт наркотиков.
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