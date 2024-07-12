Что делать, если увидел закладчика наркотиков

Прокуратура Астаны дала ряд советов казахстанцам о том, что делать, если увидели закладчика наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Памятка разработана для повышения правовой грамотности населения и пошагового ориентирования граждан, в случаях, когда они стали очевидцами незаконного сбыта наркотиков, отметили в столичной прокуратуре.

Итак, вот что нужно делать, если вы встретили закладчика:

1. Ни в коем случае нельзя вступать в контакт.

2. Незаметно сделайте фотографию или снимите на видео.

3. Никаких самостоятельных "расследований".

4. Обязательно позвоните в правоохранительные органы (102).

5. Сотрудничайте с полицией.





Ранее мы рассказывали о том, что в Алматы к длительным срокам приговорили участников ОПГ за сбыт наркотиков.