Инфекции, мусор и зловоние: из пастбища на окраине Сарыагаша сделали свалку

Жители окраины Сарыагаша заявили, что ассенизаторы не доезжают до положенного места и сливают фекалии прямо при выезде из города. Бытовые отходы также начали массово складировать перед мусорным полигоном. Люди жалуются на инфекцию и ужасный запах по всей округе, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, для нечистот определили специальное место в 10 км от Сарыагаша, но спецмашины не всегда туда доезжают и сливают отходы сразу за городом. В итоге все это течет по степям, а запах накрывает сам Сарыагаш.

"Тут невозможно дышать, отравиться можно. За день из города выезжают 30-40 ассенизаторов, семь-восемь из них сливают все в степи, не доезжают до места. Официальное место, предназначенное для канализации, есть – Аккум. Но они туда не хотят ехать, потому что там надо платить". Сейтхан Мельдешов

Больше всех страдают жители окраины. К фекалиям в придачу идут и бытовые отходы. Некоторые мусоровозы тоже не доезжают до полигона (он расположен всего в километре) и выгружают все тут же. Люди переживают, что такими темпами в один день станут жить прямо среди мусора.

"В основном у нас жители сейчас болеют инфекционными заболеваниями. Желудок у многих болит. Потому что мухи, птицы и собаки все разносят. Все канализационные стоки, мусор в почву идут и в нашу воду. Окна невозможно открыть, ужасный едкий запах на улице. Дети постоянно цепляют какие-то болячки. Хоть 10 раз руки моют, все равно приносят заразу". Сарсенкуль Сейтахметова

О проблемах жителей окраины местные власти знают. Вот только решить все быстро не получится. Говорят, в ходе рейдов за последние пять месяцев удалось уличить лишь восемь нарушителей, которые сливали стоки в степи. Строительство центральной канализации запланировано на следующий год. Ее стоимость – 2 млрд тенге. С мусорным полигоном пока сложнее, так как старый уже переполнен, а места для нового пока нет.

"В настоящее время специально отведенного места для канализационных отходов нет. Мы совместно с предпринимателем располагаем специальной ямой, которая находится примерно в 10 км от города. Туда пока планируем сливать. Что касается мусорного полигона, мы сейчас ведем переговоры с населенным пунктом Дарбаза. Возможно, будет рассмотрен вопрос о переносе мусорного полигона". Замакима города Сарыагаша Берикжан Жолдасбеков

Сотрудники акимата вместе с полицейскими обещают бдительнее следить за спецмашинами, вывозящими мусор и нечистоты, чтобы все отходы доезжали до места назначения. И заявляют, что не позволят захламить окраину города.

Ранее полиция обратилась к алматинцам по поводу мусора.