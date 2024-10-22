Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Инфекции, мусор и зловоние: из пастбища на окраине Сарыагаша сделали свалку

на окраине Сарыагаша из пастбища сделала свалку, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 22:41 Фото: pixabay
Жители окраины Сарыагаша заявили, что ассенизаторы не доезжают до положенного места и сливают фекалии прямо при выезде из города. Бытовые отходы также начали массово складировать перед мусорным полигоном. Люди жалуются на инфекцию и ужасный запах по всей округе, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, для нечистот определили специальное место в 10 км от Сарыагаша, но спецмашины не всегда туда доезжают и сливают отходы сразу за городом. В итоге все это течет по степям, а запах накрывает сам Сарыагаш.

"Тут невозможно дышать, отравиться можно. За день из города выезжают 30-40 ассенизаторов, семь-восемь из них сливают все в степи, не доезжают до места. Официальное место, предназначенное для канализации, есть – Аккум. Но они туда не хотят ехать, потому что там надо платить". Сейтхан Мельдешов

Больше всех страдают жители окраины. К фекалиям в придачу идут и бытовые отходы. Некоторые мусоровозы тоже не доезжают до полигона (он расположен всего в километре) и выгружают все тут же. Люди переживают, что такими темпами в один день станут жить прямо среди мусора.

"В основном у нас жители сейчас болеют инфекционными заболеваниями. Желудок у многих болит. Потому что мухи, птицы и собаки все разносят. Все канализационные стоки, мусор в почву идут и в нашу воду. Окна невозможно открыть, ужасный едкий запах на улице. Дети постоянно цепляют какие-то болячки. Хоть 10 раз руки моют, все равно приносят заразу". Сарсенкуль Сейтахметова

О проблемах жителей окраины местные власти знают. Вот только решить все быстро не получится. Говорят, в ходе рейдов за последние пять месяцев удалось уличить лишь восемь нарушителей, которые сливали стоки в степи. Строительство центральной канализации запланировано на следующий год. Ее стоимость – 2 млрд тенге. С мусорным полигоном пока сложнее, так как старый уже переполнен, а места для нового пока нет.

"В настоящее время специально отведенного места для канализационных отходов нет. Мы совместно с предпринимателем располагаем специальной ямой, которая находится примерно в 10 км от города. Туда пока планируем сливать. Что касается мусорного полигона, мы сейчас ведем переговоры с населенным пунктом Дарбаза. Возможно, будет рассмотрен вопрос о переносе мусорного полигона". Замакима города Сарыагаша Берикжан Жолдасбеков

Сотрудники акимата вместе с полицейскими обещают бдительнее следить за спецмашинами, вывозящими мусор и нечистоты, чтобы все отходы доезжали до места назначения. И заявляют, что не позволят захламить окраину города.

Ранее полиция обратилась к алматинцам по поводу мусора.

Читайте также

автобус со школьниками застрял в грязи в пригороде Актобе
Скандал в Актобе: полсотни учеников из пригорода не смогли доехать до школы
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Кто такие дропперы и как не стать жертвой мошенничества
штормовое предупреждение
В каких регионах Казахстана на среду объявили штормовое предупреждение
Елена Беляева
Сарыагаш Туркестанская область 2024 год Инфекции
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила 6-летие без мамы
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила шестилетие без мамы
Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте
Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Сына депутата Даулета Турлыханова лишили свободы
Нурасыл Болат, депутат, суд
Суд над сыном Турлыханова: Служба пробации просит лишить его свободы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: