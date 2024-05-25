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Законодательство РК

Два жителя ЗКО осуждены за копирование данных Национального центра тестирования

Два жителя ЗКО осуждены за копирование данных Национального Центра тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 09:43 Фото: pexels
В Уральске вынесли приговор двум мужчинам за кражу информации Национального центра тестирования, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана, в апреле текущего года решением суда города Уральск двое жителей Западно-Казахстанской области приговорены к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы каждый за совершение преступлений, предусмотренных статьями 206, 250 и 198 УК РК.

"Также они лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет. Основанием для вынесения приговора стали процессуальные материалы КНБ, согласно которым осужденные в 2021-2022 годах осуществляли неправомерный доступ и копирование охраняемой законом информации Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования Казахстана", – отметили в пресс-службе КНБ РК.

Приговор вступил в законную силу.

16 мая в Казахстане предложили ужесточить ответственность за сохранность персональных данных.

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