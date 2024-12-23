Казахстанцы состояли в рядах террористов в Сирии

В Казахстане вынесли приговор двум мужчинам по уголовным делам, которые расследовал Комитет национальной безопасности, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства от 23 декабря, они в 2020-2022 годах состояли в рядах террористических организаций в Сирии.

"В результате проведенных совместно с иностранными партнерами операций были обнаружены за рубежом, доставлены на родину и арестованы. Один из них, житель Туркестанской области, признан виновным в участии в деятельности террористической группы (статья 257 УК). Второй, житель Атырау, осужден за совершение аналогичного преступления, а также за прохождение террористической подготовки за рубежом (статья 260 УК)", – сообщили в КНБ.

Обоим фигурантам назначены различные сроки отбывания наказания, приговоры вступили в законную силу.

16 ноября 2024 года КНБ в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой доставил в Алматы казахстанца, подозреваемого в участии в деятельности международной террористической организации в Сирии.