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События

Казахстанцы состояли в рядах террористов в Сирии

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 12:39 Фото: Zakon.kz
В Казахстане вынесли приговор двум мужчинам по уголовным делам, которые расследовал Комитет национальной безопасности, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства от 23 декабря, они в 2020-2022 годах состояли в рядах террористических организаций в Сирии.

"В результате проведенных совместно с иностранными партнерами операций были обнаружены за рубежом, доставлены на родину и арестованы. Один из них, житель Туркестанской области, признан виновным в участии в деятельности террористической группы (статья 257 УК). Второй, житель Атырау, осужден за совершение аналогичного преступления, а также за прохождение террористической подготовки за рубежом (статья 260 УК)", – сообщили в КНБ.

Обоим фигурантам назначены различные сроки отбывания наказания, приговоры вступили в законную силу. 

16 ноября 2024 года КНБ в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой доставил в Алматы казахстанца, подозреваемого в участии в деятельности международной террористической организации в Сирии. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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