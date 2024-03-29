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В Астане акимат и ДЧС сделали заявление о погоде

В Астане акимат и ДЧС сделали заявление о погоде, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 10:34 Фото: unsplash
В Астане акимат и Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) сегодня, 29 марта 2024 года, сделали заявление о погоде, а также обратились к жителям и гостям мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 29 марта в Астане ожидаются временами осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

"В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями акимат Астаны просит горожан и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улице... Спасатели просят жителей быть внимательными и осторожными. Не прятаться от ветра у стен домов, на остановках, около рекламных щитов, под деревьями. Не подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. Автотранспорт не парковать возле старых и одиноко стоящих деревьев", – говорится в сообщении.

В случае чрезвычайных ситуаций власти Астаны просят обращаться в службу "109".

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"На сегодня все коммунальные службы города работают в усиленном режиме", – добавили в пресс-службе акимата Астаны.

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