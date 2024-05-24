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Самую большую городскую мечеть открыли в Шымкенте

Самую большую городскую мечеть открыли в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 00:23 Фото: Instagram/gabit_syzdykbekov
В Шымкенте 24 мая открыли самую большую городскую мечеть. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким города Габит Сыздыкбеков, передает Zakon.kz.
"Сегодня принял участие в открытии мечети имени "Сейітжана қари Есжанұлы". Эта дата совпала со священным для всех мусульман пятничным днем. Поздравил присутствующих с этим светлым и важным событием не только для жителей нашего города, но и для всего мусульманского сообщества", – написал аким.

По его словам, в церемонии открытия принял участие известный каллиграф шейх Осман Тоха, переписавший вручную священный Коран и осуществивший перевод его на несколько языков. Он переписал Коран по 20 различным рассказам, риуаятам, а его переводы были изданы миллионными тиражами.

"Передал шейху специальный подарок от имени главы государства. Религиозное сооружение – одно из самых больших в нашем городе и способно вместить до 12 тыс. человек. Мечеть оформлена в классическом исламском стиле с элементами национального казахского колорита", – отметил градоначальник. 

Ранее в Казнете появилось видео, снятое в мечети. На нем запечатлен конфликт, произошедший во время намаза (молитвы).

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