Депутат предложила отправлять часто болеющих детей в летние лагеря

Руководитель Управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев 27 мая на публичных слушаниях маслихата города поддержал предложение депутата выявлять детей, которые часто болеют, и организовывать для них летний отдых, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат маслихата Астаны Динара Байсеркина высказалась о системе сбора информации по нездоровым детям.

"Допустим, классный руководитель подает информацию завучу и информация доходит до нас. Затем список часто болеющих детей (подают. – Прим. автора). Часто наши списки не совпадают со списками ваших классных руководителей. И вообще, существует ли какая-то рабочая группа в городе по распределению этих детей в "пионерские" лагеря? Часто болеющие дети нуждаются как раз таки на этом этапе (в оздоровлении. – Прим. автора), когда легкая форма заболевания: это нарушение осанки, которое еще не дошло до сколиоза и кифоза, это миопия легкой степени, которая не дошла еще до близорукости и дальнозоркости", – озвучила депутат.

По ее мнению, детей с такими заболеваниями необходимо оздоравливать на ранних этапах.

"Я вот смотрю, у вас охват отдыхом детей – дети-сироты, оставшиеся без попечения, дети малообеспеченных. Ничего против не имею, замечательно. А где наши детишки, которые отличники учебы, которым особенно, как никому, нужен отдых? То есть по принципу равный равному, я считаю, мы не должны их обделять. Да, конечно, мы акцентируем внимание, но здоровых детей тоже нужно поддерживать. Есть очень много отличников, которые грызут ногти, есть много отличников, которые ведут скрытый протест дома, ругаются с родителями и так далее. Таких тоже через классных руководителей мы должны выявлять", – дополнила Динара Байсеркина.

Она отметила, что когда поднимали этот вопрос на родительских собраниях, многие родители подняли руки за то, чтобы активизировать эту деятельность.

"Хорошо, в принципе предложения очень хорошие, готовы совместно проработать, для начала выявить, список детей составить. Потом уже, я думаю, для других детей отдельный сезон делать или же квоту (выделить. – Прим. автора). Готовы (рассмотреть. – Прим. автора)", – ответил руководитель управления образования Касымхан Сенгазыев.

Ранее стало известно, как организуют летний отдых для детей в Астане.