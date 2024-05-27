На месте разлива соляной кислоты продолжается работа

Ночью 28 мая в Акмолинской области спасателями региона продолжается работе на месте очага разлива соляной кислоты, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, на месте очага разлива соляной кислоты производится дегазационные мероприятия. Так, по состоянию на 03:00 на месте утечки произведена проливка нейтрализующих средств. Кроме того проводится работа по отсыпке известью.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что кислота разлилась на железной дороге в Акмолинской области. В тот же день спасатели Акмолинской области устранили течь и отбуксировали на безопасное расстояние аварийную цистерну с соляной кислотой.