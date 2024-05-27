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На месте разлива соляной кислоты продолжается работа

Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 03:28 Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 28 мая в Акмолинской области спасателями региона продолжается работе на месте очага разлива соляной кислоты, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, на месте очага разлива соляной кислоты производится дегазационные мероприятия. Так, по состоянию на 03:00 на месте утечки произведена проливка нейтрализующих средств. Кроме того проводится работа по отсыпке известью.

Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 03:28

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что кислота разлилась на железной дороге в Акмолинской области. В тот же день спасатели Акмолинской области устранили течь и отбуксировали на безопасное расстояние аварийную цистерну с соляной кислотой.

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